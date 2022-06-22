Начальник гвардии Ирана: «Сионистский режим» находится в политическом крахе

Хоссейн Салами заявил, что враги его нации «беспомощны, неспособны и безнадежны в достижении своей цели». Тем временем США пытаются выйти из региона, не теряя лица, добавил Салами.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами заявил в понедельник, что Израиль переживает политический коллапс, поскольку правительство объявило о роспуске парламента и назначении новых выборов.

Тем временем США пытаются выйти из региона, не теряя лица, заявил Салами.

«Если вы будете следить за новостями, то увидите, что сионистский режим находится в политическом крахе, — сказал Салами на военной церемонии в Тегеране, сообщает полуофициальная служба новостей Fars. — И Соединенные Штаты ищут достойный выход из исламского мира».

По его словам, враги Ирана «беспомощны, неспособны и безнадежны в достижении своих целей».

Салами добавил, что Иран становится сильнее и «в ближайшем будущем мы будем среди мировых держав», сообщила служба новостей Tasnim.

Его замечания прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили, что внесут законопроект о роспуске Кнессета, поскольку их коалиция больше не может функционировать. Коалиция сначала потеряла свое большинство в прошлом месяце, а затем соскользнула в меньшинство, когда законодатели от правительства перешли на сторону оппозиции.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.