Арье Дери рассказал, когда может быть сформировано новое правительство

Дери заявил, что с самого начала было понятно, что коалиция во главе с Нафтали Беннетом долго не продержится.

Председатель партии ШАС Арье Дери заявил, что оппозиция смогла набрать большинство голосов, чтобы принять закон о роспуске Кнессета.

«У нас было большинство в 61 человек даже без Орбаха. Не спрашивайте меня как это получилось», — сказал Дери и добавил, что это был очень трудный год, но было понятно, что это правительство падет.

«Я считаю, что пока горит свеча, не следует отчаиваться… надо лишь приложить все усилия. Если возможно, нужно предотвратить выборы, даже если мы не получим всего, что хотим. Это то, что мы делаем», — отметил Дери.

Дери, говоря о сотрудничестве с другими партиями, сказал следующее: «С «Исраэль Бейтейну» и Либерманом нам не о чем говорить. Вся их кампания – это ненависть и подстрекательство».

При этом он отметил, что был бы не против посотрудничать с Ганцем. По его словам, если Ганц откажется, то уже сейчас есть 64 депутата Кнессета, которые пообещали не сотрудничать с МЕРЕЦ и РААМ.

Дери считает, что уже на следующей недели возможно сформировать новое правительство и начинать работать.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.