В багажном отделении автобуса обнаружили 30 арабских преступников

Утром 15 января, в воскресенье, правоохранители во время осмотра автобуса нашли в отделении для багажа 30 арабских преступников.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Водителя автобуса попросили остановиться для плановой проверки безопасности на контрольно-пропускном пункте Маккабим недалеко от города Модиин. Он отказался пройти досмотр и продолжил движение до конца контрольно-пропускного пункта, где вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия.

Военнослужащие 405-й бригады, Таоз и сотрудники пограничной полиции, охранявшие район, вызвали полицейского эксперта по обезвреживанию взрывчатых веществ для осмотра автобуса.

При осмотре автобуса эксперт обнаружил 30 арабских преступников, спрятавшихся в багажном отделении автобуса. Подозреваемых задержали и передали полиции.

Ранее мы рассказывали, что 15 января автобус с израильтянами ехал по шоссе 60 в Иудее, где попал под обстрел. Он следовал из Кирьят-Арбы, расположенной рядом с Хевроном, в Иерусалим.

К счастью, никто не пострадал, повреждения были нанесены только пуленепробиваемой машине. После инцидента шоссе перекрыли, ЦАХАЛ уже начал расследование.

Также «Курсор» сообщал, что в Нетании произошла поножовщина.