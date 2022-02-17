Начальник штаба ЦАХАЛа направится в Сингапур на авиашоу

Авив Кохави примет участие в ежегодном авиасалоне в Сингапуре а также проведет там совещание по вопросам безопасности с представителями оборонного ведомства.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави отправляется в Сингапур для участия в ежегодном авиасалоне, сообщает Армия обороны Израиля.

По словам военных, Кохави проведет там совещания по вопросам безопасности с представителями оборонного ведомства.

В его отсутствие обязанности военного начальника в Израиле будет выполнять заместитель начальника Генштаба Герци Халеви, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

В октябре министр обороны Бенни Ганц провел секретную пятидневную встречу в Сингапуре.

Курсор ранее писал, что Авив Кохави встретился с главнокомандующим армии Германии. Глава минобороны Германии генерал Эберхард Цорн вчера завершил свой визит в Израиль. Визит состоялся на военно-морской базе в Хайфе, где в порту пришвартовался немецкий корабль «Фрегатте Байерн». Начальника обороны Цорна сопровождал командир военно-морской базы в Хайфе, генерал-майор Таль Политис.

Кроме того, Авив Кохави встретился с послом США после убийства лидера ИГИЛ. Авив Кохави совместно с послом США в Израиле Томасом Нидесом обсудили военную операцию США в Сирии а также, вероятно, проговорили ситуацию вокруг смерти американца палестинского происхождения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.