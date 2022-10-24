Начато расследование: в Герцлии после гастроскопии пять пациентов подхватили инфекцию

Четверо израильтян находятся в больнице «Ихилов», и один пациент — больнице «Шиба»в Тель ха-Шомере.

В Герцлии пять пациентов после прохождения гастроскопии в воскресенье, 23 октября, были госпитализированы в медицинские учреждения с ухудшением самочувствия. Сегодня, 24 октября, представители министерства здравоохранения Израиля начали расследование в связи с подозрением на заражение.

Об этом сообщает издание «Детали».

По предварительной информации, источником инфекции могло стать снотворное средство пропофол, которое используется для наркоза. Есть вероятность, что одну и ту же ампулу использовали для пяти пациентов. Сейчас четверо пострадавших израильтян находятся в медицинском центре «Ихилов», а еще один — больнице «Шиба» в Тель ха-Шомере.

Отмечается, что у пациентов началась высокая температура и другие признаки инфицирования. Один человек находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабилизирволось.

В связи с инцидентом, сегодня центр гастроэнтерологии в Герцлии закрыт для посещений.

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