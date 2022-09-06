Начато расследование: в Хайфе с рабочим произошел серьезный инцидент

Рабочий был доставлен в медицинское учреждение «Рамбам». Врачи квалифицировали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Сегодня, 6 сентября, на предприятии в Хайфе с 30-летним рабочим произошел серьезный инцидент. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мужчина получил ожоги конечностей при работе на предприятии на улице Ха-Даягим. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение «Рамбам» и оценили его состояние как средней степени тяжести.

Полиция начала расследование обстоятельств несчастного случая.

«Курсор» писал ранее, что на строительной площадке в Тель-Авиве, на улице Файбел произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой серьезно пострадал 30-летний рабочий. Мужчина упал с большой высоты, когда находился на строительном объекте.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек».Начато расследование обстоятельств несчастного случая.

Напомним, на заводе в Иорданской долине погиб 40-летний мужчина. Парамедики пытались его спасти, проведя комплекс реанимационных процедур. Но они заставили его в критическом состоянии, у мужчины были травмированы все части тела.