Начинается бунт резервистов: Айзенкот выступил с призывом

К протесту резервистов против реформы Левина присоединился бывший начальник штаба депутат Кнессета Гади Айзенкот.

«Сегодня я присоединился протесту резервистов «Братья по оружию», тысячам патриотов, любящих страну, маршу, который выступает за государство Израиль, каким мы хотим его видеть — демократическим, еврейским, сильным, могущественным».

«Я призываю всех присоединиться завтра в 12:30 в Верховном суде, на мероприятии, посвященном поддержке Государства Израиль таким, каким мы хотим его видеть», — добавил Айзенкот.

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