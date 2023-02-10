«Наемники сионистского режима»: Иран выступил с новым обвинением в адрес Израиля

Силы безопасности Ирана арестовали «главных исполнителей» атаки беспилотников в этом месяце на военный объект в центральном городе Исфахан, к которой были причастны израильские «наемники», сообщили сегодня в Иране государственные СМИ .
«Основные виновники неудачной попытки диверсии на промышленном центре Минобороны в Исфахане 1 февраля установлены и арестованы, — сообщило государственное информационное агентство ИРНА. — Пока доказана причастность наемников сионистского режима (Израиля) к этому акту».
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