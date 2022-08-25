Сексуальный шантаж через приложение Discord: пострадал ребенок

Подросток шантажировал 9-летнего мальчика, заставляя его присылать фотографии интимного содержания. Об этом стало известно родителям ребенка и они обратились в полицию. Подозреваемый задержан.

После сообщения родителей, что в телефонной переписке своего 9-летнего сына они обнаружили откровенную и сексуальную переписку с подозреваемым, полиция провела тайное расследование по данному делу.

Полиция выяснила, что подозреваемый распространял обнаженные фотографии жертвы после взлома его аккаунта в Discord.

Стало известно, что 9-летнего мальчика шантажировали через приложение Discord. В его телефоне есть подтверждение, что подозреваемый шантажирует несовершеннолетнего и угрозами заставляет его отправлять интимные сексуальные изображения через интернет.

Сейчас подозреваемый задержан полицией для допроса и доставлен для продления срока содержания под стражей. Им оказался 15-летний подросток.

Ранее «Курсор» писал, что мальчик попал под авто и чудом выжил, опубликовано жуткое видео ДТП. Вчера в среду было опубликовано леденящее кровь видео с наездом на ребенка в Ашдоде. Мальчик выехал на дорогу, был сбит проезжающей машиной и чудом выжил.

Напомним, мы информировали ранее о подробностях трагедии с молодой женщиной возле Реховота.

Позже сообщалось, что подозреваемый задержан: убийство женщины в Реховоте раскрыто по горячим следам. Полиция расследовала дело об убийстве 20-летней женщины, обнаруженной с множественными ножевыми ранениями в поле недалеко от центрального израильского города Реховот.