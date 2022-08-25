Подозреваемый задержан: убийство женщины в Реховоте раскрыто по горячим следам

Полиция расследовала дело об убийстве 20-летней женщины, обнаруженной с множественными ножевыми ранениями в поле недалеко от центрального израильского города Реховот.

Сегодня, 25 августа было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти в полях вблизи Реховота.

Полиция заявила о гибели 20-летней жительницы и о возбуждении дела по расследованию убийства, сообщили detaly.

Для расследования этого преступления была создана особая оперативно-следственная группа.

По горячим следам полиция обнаружила и арестовала подозреваемого — жителя Бат-Яма в возрасте 20 лет по подозрению в причастности к этому убийству.

Он будет доставлен в суд, где полиция потребует продления его ареста.

Ранее «Курсор» писал, что тело нашли в поле: подробности трагедии с молодой женщиной возле Реховота. Следователи работают над установлением личности жертвы в возрасте 20 лет. Происшествие расследуется отделом по тяжким преступлениям.

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