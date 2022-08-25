Подозреваемый задержан: убийство женщины в Реховоте раскрыто по горячим следам

Сегодня, 25 августа было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти в полях вблизи Реховота.
Полиция заявила о гибели 20-летней жительницы и о возбуждении дела по расследованию убийства, сообщили detaly.
Для расследования этого преступления была создана особая оперативно-следственная группа.
По горячим следам полиция обнаружила и арестовала подозреваемого — жителя Бат-Яма в возрасте 20 лет по подозрению в причастности к этому убийству.
Он будет доставлен в суд, где полиция потребует продления его ареста.
Ранее «Курсор» писал, что тело нашли в поле: подробности трагедии с молодой женщиной возле Реховота. Следователи работают над установлением личности жертвы в возрасте 20 лет. Происшествие расследуется отделом по тяжким преступлениям.
Также мы информировали, «что ХАМАС пришел в ярость из-за внешнего вида испанской туристки в мечети Аль-Акса: опубликовано фото. Террористическая группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, начала в среду кампанию против испанской туристки, которая разместила фотографии в, по мнению террористов, «нескромной» одежде во время посещения комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Ранее сайт писал о ЧП в Эйлате: во время концерта на людей упала осветительная стойка. Парамедики, приехавшие на место происшествия, госпитализировали в больницу с травмами двух девочек. Начато расследование инцидента.