Нападение на израильтянина в Самарии: видео и новые подробности от ЦАХАЛа

Палестинский террорист пытался догнать свою жертву, но та его остановила.

21 января в Иудее и Самарии террорист попытался совершить ножевое нападение на израильтянина, после чего был застрелен.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В ЦАХАЛе утверждают, что палестинец, который въехал на ферму Сде-Эфраим на машине, пытался нанести ножевое ранение израильтянину. Однако он был застрелен вооруженным израильским гражданским лицом.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что предполагаемый палестинский нападавший бежит за израильтянином, который в какой-то момент обернулся и застрелил его. Также заметно, что предполагаемый злоумышленник схватился за отвертку.

מחבל פלסטיני מגיע הבוקר לחוות שדה אפרים ליד רמאללה ורודף עם סכין שלופה אחר אזרח ישראלי — שיורה לעברו בסוף מטווח קצר — והורג אותו. כך זה נראה: pic.twitter.com/TS6HB1yz4Y — יואב זיתון (@yoavzitun) January 21, 2023

Ферма Сде-Эфраим находится на вершине холма, который был частью соседней палестинской деревни Рас-Каркар, также известной как Рисан. Поселенцы из аванпоста в прошлом сталкивались с местными палестинцами в этом районе.

Имя палестинского террориста, которого убили, не назвали. По данным ЦАХАЛа, израильтянин не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что вчерашним вечером, 20 января, в Джиср-аз-Зарка произошла перестрелка, в результате которой пострадал 18-летний юноша. Туда отправили бригаду парамедиков МАДА, которые оказали подростку первую помощь и госпитализировали в медучреждение «Гилель Яффе» в Хадере, где он находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция уже начала расследование факта стрельбы.

Также «Курсор» сообщил, что в пятницу в суде решили освободить мать годовалого ребенка, которого полиция нашла запертым в клетке в квартире, когда осуществлялся рейд по наркопритонам. Задержанную освободили без ограничительных условий, обосновывая это тем, что она является матерью шестерых детей, за которыми нужно ухаживать.

Во время судебных слушаний правоохранители подтвердили, что подозреваемую нашли внутри здания, но не там, где располагалась клетка. По словам ее адвоката, в суде решили ее отпустить, потому что в деле «не было никакого криминала». Однако полиция не поддержала решение суда и представила свою версию событий.