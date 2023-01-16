В Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача: детали происшествия

В педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Об этом пишет News.israelinfo.

Мужчина с женщиной приехали забрать ребенка, который проходил лечение в больнице, им нужно было подождать пока врач подпишет документы для его выписки. Но ожидание, скорее всего, затянулось и супружеская пара была в ярости. Когда врач вышел из кабинета, они напали на него, повалили на пол, начали кричать и принялись душить медицинского работника.

На место инцидента была вызвана бригада полицейских.

Один из работников больницы отметил, что это ужасное событие и что работники больницы будут требовать открыть в медицинском учреждении полицейский участок.

К слову, такие задержки происходят во всех больницах: документы на выписку из больницы чаще всего приходится ждать много часов, иной раз полдня.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

Еще мы писали, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Она помогала мужчине одеться, когда он начал бить ее по голове.

Напомним, в Тель-Шеве в клинике мужчина, сопровождавший на прием свою мать, напал на секретаря клиники. Он потребовал немедленно прекратить обслуживать другого пациента и уделить внимание его матери.