Отец девушки-солдата рассказал о нападении на дочь в Хевроне

Женщина, которая живет по соседству в Хевроне и служит в ЦАХАЛе, подверглась нападению со стороны израильтянина, пытавшегося разогнать враждующие стороны.

Девушка, служащая в ЦАХАЛе, подверглась нападению израильтянина в Хевроне, ее отец сообщил, как произошло нападение.

Он заявил: «Нападавший ударил ее без всякой причины, а затем избил ее палкой».

Столкновения в Хевроне в субботу утром вспыхнули во время праздничного шествия по арабской части города, согласованного с ЦАХАЛом. Арабы, подстрекаемые агитаторами в мечетях, бросали камни в демонстрантов-евреев.

Силы безопасности пытались восстановить порядок между сторонами, но некоторые из израильских участников беспорядков вели себя с большим насилием, в том числе и по отношению к силам безопасности. Один из них даже напал с палкой на женщину-солдата. В ходе операции было арестовано несколько израильтян. Двое палестинцев были ранены брошенными в них камнями, и армейские силы оказали им медицинскую помощь на месте.

Женщина-солдат, живущая по соседству в Хевроне, подверглась нападению со стороны израильтянина, пытавшегося разогнать враждующие стороны.

Ее отец сообщил: «Это люди, которые приходят устраивать беспорядки, они приходят сюда без спальных мешков и с бутылкой водки. Это непостижимо. Мы слышим, как премьер-министр нападает на нас, но это не мы. Моя дочь родилась и выросла в еврейском поселении в Хевроне. Люди должны это понимать».

Он добавил: «Люди видят загадочное сообщение о женщине-солдате, на которую напали, и не понимают всей сложности. Это человек, который напал на нее без причины. Пожилой мужчина ударил женщину-солдата. Они сразу обвиняют жителей Хеврона, но это люди, пришедшие извне, чтобы устраивать беспорядки».

Еврейская община в Хевроне выразила свою поддержку женщине-военнослужащей, которая является их соседкой, добавив: «Мы посылаем благословения солдатам, которые охраняют нашу страну».

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