Нападение в школе Реховота: задержан еще один подозреваемый

Сегодня, 19 декабря, сотрудники израильской полиции задержали еще одного подростка, подозреваемого в нанесении ножевых ранений школьнику в учебном заведении в Реховоте.

Об этом сообщает издание News.walla.

Подозреваемым оказался 17-летний мальчик. Полиция намерена просить суд о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. В то же время окружной суд Ришон-ле-Циона продлил арест остальных четырех подозреваемых на семь дней.

«Курсор» писал ранее, что 13 декабря в результате ножевого нападения группой неизвестных лиц в масках на территории школы был ранен 16-летний подросток. На место прибыли экстренные оперативные службы, где мальчика обнаружили без сознания с проникающими ранениями.

Еще мы писали, что педагоги и социальные работники школы в Реховоте, где на днях был ранен 16-летний подросток, вызваны на допрос в полицию.

Напомним, израильская полиция задержала четырех девочек в возрасте 15 и 16 лет, которые жестоко избили своих сверстниц из Кирьят-Гата. Сотрудники полиции убедили пострадавших школьниц подать жалобы на группу девочек, которые нещадно били ногами одну из девятиклассниц, лежащую на земле.