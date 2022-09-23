«Наполненная ложью речь»: представитель Израиля в ООН обрушился на Аббаса

Гилад Эрдан сказал, что палестинский лидер «время от времени использует сцену ООН для подстрекательства против Израиля».

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в пятницу осудил президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его «странную, наполненную ложью речь» перед Генеральной Ассамблеей ООН, которую он назвал «оторванной от реальности».

Эрдан сказал, что Аббас «еще раз показал, что его время прошло».

«Раз за разом он использует сцену ООН, чтобы подстрекать против Израиля и поддерживать террористов, которых он финансирует», — заявил посол.

Эрдан сказал, что усилия палестинцев по получению полноправного членства в ООН «потерпят неудачу».

«США выступают против этого, как и члены Совета Безопасности, которые хорошо знают, что [Аббас] в прошлом отвергал все мирные планы и что территорией ПА правят террористические организации», — добавил Эрдан.

Напомним, что Аббас сказал в своем выступлении, что Израиль «своей преднамеренной политикой разрушает решение о создании двух государств», что Иерусалим доказывает, что он «не верит в мир», и что «у нас больше нет израильского партнера, с которым мы можем говорить».

Он также назвал еврейское государство «режимом апартеида».

Ранее Курсор писал, что Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль».