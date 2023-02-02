В Хайфе обнаружены три крупные лаборатории по производству каннабиса

С начала недели в Хайфе сотрудники полиции Израиля обнаружили три крупные лаборатории по производству каннабиса.

Об этом сообщает Mako.

Во всех случаях произошел полицейский рейд в квартире, которая фактически использовалась как гидролаборатория, причем одна из квартир была обнаружена в Хайфе, а еще две — в замке Кармель.

В Хайфе полиция обнаружила 60 кг конопли и арестовала для допроса 44-летнего жителя замка Кармель и 30-летнего жителя Афулы. В замке Кармель в одной из квартир было обнаружено 56 саженцев конопли, а в другой квартире было изъято около 700 саженцев и 3 мешка, содержащих около 8 кг каннабиса.

Жители Тират-Кармеля в возрасте 32 и 55 лет были арестованы. Следствие в отношении подозреваемых продолжается, при этом пока не сообщается, есть ли связь между тремя случаями.

Ранее мы рассказывали, что раненые солдаты АОИ будут получать медицинский каннабис напрямую от Минобороны.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ и полиция пресекли контрабанду наркотиков у границы с Сирией.

Помимо этого недавно стало известно, что в Афуле няня со своими друзьями употребляла наркотики на глазах у ребенка, но полиция закрыла дело.