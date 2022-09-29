«Наши ракеты уже установлены»: ХАМАС пригрозил Израилю

«Наши ракеты в Газе готовы к атаке в ответ на осквернение мечети Аль-Акса», — такова основная мысль нового послания палестинских террористических организаций «ХАМАС» и «Исламский джихад» Израилю через египетских и катарских официальных лиц, которые пытаются служить посредниками между двумя сторонами.

Высокопоставленный боевик ХАМАСа сообщил газете « Аль-Араби аль-Джадид» («Новый араб»), что ХАМАС предупреждал о недопустимости любого вреда, причиняемого мечети Аль-Акса во время еврейских праздников в текущем месяце тишрей, и что они подчеркнули, что «ХАМАС и организации сопротивления в Газе решительны и непоколебимы в своих позициях и не примирятся с каким-либо осквернением Аль-Аксы в обмен на какие-либо уступки, в том числе те, которые применяются к сектору Газа».

Он добавил, что «ракетные установки уже оснащены ракетами».

Ранее «Курсор» сообщал, что 24 сентября, в субботу, возле дома министра обороны Бени Ганца начался протест, участники которого требовали принять меры по возвращению тел солдат ЦАХАЛа, удерживаемых террористами ХАМАСа.

Напомним, что ШАБАК заявил, что в 2022 году предотвращено более 300 крупных терактов.