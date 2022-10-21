Нашли в роще: в Цфате с подростком произошел серьезный инцидент

Подросток был без сознания, когда на место происшествия прибыли медики.

Сегодня в пятницу в Цфате в роще был найден 11-летний мальчик без сознания, по-видимому, после употребления алкоголя.

Медики и фельдшеры МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Зив. Мальчик находится в больнице, его состояние стабильное, он без сознания.

בן 11 נמצא מחוסר הכרה בחורשה בצפת https://t.co/atLeG5Amrw — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) October 21, 2022

Старший медик МАДА сказал: «Мы на машине ко входа в рощу и прошли внутрь со всем медицинским оборудованием, пока не добрались до мальчика, который лежал без сознания. Люди, которые были там, сказали нам, что он употреблял алкоголь. Мы оказали ему медицинскую помощь на месте и с помощью носилок доставили его в машину и эвакуировали в больницу».

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