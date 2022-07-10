Еврейское агентство возглавит Дорон Альмог

На открытии заседания попечительского совета, которое проходило в Иерусалиме, Дорон Альмог назначен главой Еврейского агентства (Сохнут).

Сохнут является организацией, которая занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, а также является связующим звеном между Израилем и еврейским народом в мире.

После назначения Дорон Альмог, генерал-майор в отставке, заявил: «Я буду работать над тем, чтобы достучаться до сердца каждого еврея на земле».

Марк Уилф был избран на пост председателя попечительского совета организации.

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