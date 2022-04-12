Певец из Колумбии Малума поднял на концерте флаг Израиля

Популярный латино-американский певец Малума поднял израильский флаг, обратив внимание на важность государства Израиль.

Об этом сообщает Телеграм-канал Новости Израиля.

Певец на своих выступлениях часто поднимает флаги той страны, к которой хочет привлечь внимание. Ранее он уже поднимал флаг Украины.

Ранее «Курсор» писал, что израильская программа Pegasus NSO шпионила за руководством Еврокомиссии. Известная шпионская программа, разработанная в Израиле, снова попала в скандал. На этот раз в СМИ сообщили, что с ее помощью некоторые страны следили за чиновниками одного из высших органов Евросоюза.

Также сообщалось, что в Реховоте врачи спасли мужчину, у которого остановилось сердце при игре в теннис. Мужчина, у которого остановилось сердце при игре в теннис, был спасен благодаря слаженным действиям врачей, случайно оказавшихся рядом.

Редакция передавала слова Беннета: Мое посредничество помогло, но я завернут в флаг Израиля, а не Украины. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что у него хорошие отношения с руководством Израиля, но не чувствует, что оно «завернуто в украинский флаг».

Кроме того, мы писали, что экспорт оружия Израиля достиг рекорда в 11,3 млрд долларов.