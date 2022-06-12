Трагедия в Хайфе: женщина умерла в больнице после нападения мужа

Стали известны подробности происшествия в Хайфе. Женщина умерла в больнице, скончавшись от ран, нанесенных ее мужем. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Полиция сообщила, что установлена смерть женщины, которую предположительно зарезал в своей квартире в Хайфе ее муж.

Подтверждена смерть 51-летней женщины, которую в воскресенье утром обнаружили в квартире на улице Альмотенби в Хайфе в критическом состоянии и без сознания. Вместе с ней было обнаружен мужчина, тоже в тяжелом состоянии. Предположительно, женщину зарезал муж в квартире.

Сотрудниками МАДА обоим была оказана неотложная помощь, после чего их направили в больницу Рамбам.

В больнице констатировали смерть женщины. Предварительное расследование показало, что ее муж нанес ей ножевое ранение с целью убийства, а затем нанес ножевое ранение себе и попытался покончить жизнь самоубийством.

«Курсор» ранее писал о возможной попытке убийства: в Хайфе обнаружены в критическом состоянии женщина и мужчина. Медики Маген Давид Адом оказали первую помощь обнаруженным в Хайфе в бессознательном состоянии женщине и мужчине. Полиция выясняет детали происшествия.

Также редакция сообщала о смертельном наезде на волонтера полиции в Ришон ле-Ционе: появились новые подробности. Подозреваемый в убийстве 46-летнего Амихая Кармели будет задержан на пять дней вместе с четырьмя пассажирами. Адвокат отрицает, что клиент даже был в машине.