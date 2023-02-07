Названа еще одна хайтек-компания, которая выводит свои средства из Израиля

IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Об этом пишет News.walla.

Wiz держит в израильских банках десятки миллионов шекелей. Представители компании отметили, что их большая часть будет выведена в иностранные финансовые учреждения, а в стране останется небольшая часть средств на выплату зарплаты сотрудникам и текущие операции.

Соучредитель фирмы Инон Костика сказал, что создал компанию в Израиле как сионистском демократическом государстве, но сейчас его демократия в опасности, а значит в опасности и экономика. В связи с этим иностранные инвесторы и иностранные клиенты будут держаться подальше от Израиля.

«Курсор» писал ранее, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Еще мы писали, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.