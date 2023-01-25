Главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля Амиром Яроном в связи с предупреждениями о том, что планы правящей коалиции по судебной системе могут отпугнуть инвесторов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщениям СМИ, Ярон изложил Нетаниягу потенциальные последствия предлагаемой судебной реформы и передал предупреждения, сделанные высокопоставленными экономическими деятелями и чиновниками из рейтинговых агентств во время его недавних встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ярон прямо сказал Нетаниягу, что реформа судебной системы нанесет ущерб экономике.

СМИ сообщают, что Нетаниягу не сигнализировал о каком-либо намерении смягчить запланированную судебную реформу на встрече во вторник. Также сообщается, что Банк Израиля направил Министерству финансов список опасений, поднятых международными рейтинговыми агентствами.

Личные переговоры Нетаниягу с Яроном были первыми с тех пор, как в прошлом месяце он вернул себе пост премьер-министра. Нетаниягу назначил Ярона главой центрального банка во время предыдущего срока на посту премьер-министра.

В заявлении Банка Израиля говорится, что Ярон говорил с Нетаниягу о «различных вопросах, которые возникли в ходе обсуждений, проведенных в последние недели с высокопоставленными международными экономическими чиновниками и старшими должностными лицами рейтинговых компаний», не упомянув о запланированных изменениях в судебной системе Израиля.

В заявлении говорится, что Ярон также дал Нетаниягу обзор израильской экономики и проблем, с которыми она сталкивается, представил «стратегический экономический план» банка и обсудил различные неуказанные вопросы в преддверии следующего государственного бюджета.

В воскресенье бывшие управляющие Банка Израиля Карнит Флуг и Якоб Френкель предупредили в совместной статье, что планы правительства по радикальным реформам судебной системы страны могут негативно повлиять на кредитный рейтинг Израиля и «нанести серьезный удар по экономике и ее граждан».

Агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) заявило ранее в этом месяце, что планы реорганизации судебной системы, а также жесткая политика нового правительства в Иудее и Самарии могут негативно повлиять на рейтинг страны.

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.