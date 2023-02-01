Израиль покидает основатель одного из самых успешных технологических единорогов

Генеральный директор Verbit заявляет, что покинет Израиль и перестанет платить налоги в знак протеста против реформы судебной системы.

Основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Генеральный директор Verbit Том Ливне, чья компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для гибридного ИИ и человеческого транскрипции и субтитров, была оценена в 2 млрд долларов в последнем раунде финансирования в конце 2021 года, сказал Channel 12, что призвал других видных технических руководителей последовать его примеру.

«За последние несколько лет я заплатил десятки миллионов долларов налогов, а моя компания заплатила сотни миллионов налогов», — сказал он.

Объясняя причину своего далеко идущего решения, Ливне сказал, что когда представители технологического сектора, «как двигателя экономики, начнут так говорить и действовать, тогда они сядут за стол и будут говорить с нами на равных».

«Я надеюсь, что [другие] увидят, как я это делаю, и последуют моему примеру… перестанут жить в Израиле и перестанут платить налоги. Это решение, которое больше всего навредит [правительству]», — добавил он. По его словам, он уже начал приостанавливать инвестиции в израильскую экономику.

По данным компании, услугами транскрипции Verbit, основанной в 2017 году, пользуются более 2000 клиентов в юридическом, медийном, образовательном, государственном и корпоративном секторах, включая CNBC, CNN, FOX, Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Kaltura.

Министр финансов Бецалель Смотрич из крайне правой партии «Религиозный сионизм» ответил на заявление Ливена в Твиттере, сказав ему: «Мы братья и надеемся, что вы вернетесь».

«У нас нет другой земли, другого народа и другой страны. В любом случае, мы обещаем сохранить Израиль еврейским и демократическим, сильным и экономически процветающим, чтобы у вас и каждого еврея всегда был дом, куда можно вернуться», — сказал Смотрич.

На прошлой неделе соучредитель и гендиректор глобальной компании по выплате зарплаты Papaya, также являющейся технологическим единорогом стоимостью более 1 млрд долларов, заявил, что компания «выведет все средства компании из Израиля».

«Нет уверенности в том, что мы сможем вести международную экономическую деятельность из Израиля. Это болезненный, но необходимый бизнес-шаг», — написал Эйнат Гез в Twitter.

Основатели, руководители и работники знаменитого израильского технологического сектора решительно выступили против предложенной министром юстиции Яривом Левином судебной перестановки, направленной на радикальное ограничение независимых полномочий Высокого суда.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.