Названа настоящая причина увеличения стоимости электроэнергии

Запланированное повышение цен на электроэнергию на 8,2% принято оправдывать мировым энергетическим кризисом, обострившимся после вторжения россии в Украину и санкциями в отношении российского газа. Но эта причина повышения стоимости счетов всего на 30%. Остальные 70% связаны с совершенно другими факторами.
Об этом информирует Mako.
Если бы удалось избежать сбоев при переводе электростанций на природный газ, то кризис в сфере энергетики не коснулся бы израильтян так сильно. Сейчас мы ощутили бы умеренное повышение цены примерно на 2,5%, по сравнению со скачком в 8,2% в существующей реальности.
Также повышение цен не было бы таким значительным, если бы правительство решило продлить действие акцизного ордера на уголь стоимостью около 500 миллионов шекелей в год.
Для сдерживания роста стоимости электроэнергии одной энергетической независимости страны недостаточно, поэтому доступ к газовым вышкам не решит проблемы. Также требуется умение планировать и выполнять. А в Израиле, завоевавшем редкие природные запасы, тянут время. Более 22% электроэнергии в Израиле по-прежнему производится из импортного угля.
Каждый киловатт электроэнергии, произведенной на угле, дороже примерно на 25 центов по сравнению с той же мощностью, произведенной на природном газе. В настоящее время страна производит из угля около 15 млрд кВт ч. То есть превышение затрат электроэнергетического сектора на использование угля по сравнению с газом достигает 3,75 млрд шекелей в год. Согласно правительственному плану, все преобразования на станциях в Израиле должны быть завершены к начало 2026 года.
Ранее Курсор писал, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. Цена на электроэнергию влияет на всю экономику.
Курсор также писал, что с января в Израиле может подорожать вода. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.
Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.