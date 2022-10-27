Названа привычка, которая разрушает кожу рук

Приходится ли вам часто мыть руки после пандемии Covid-19? Вы должны знать, как это может повлиять на вашу кожу.

Если и чему нас научил Covid-19, так это важности соблюдения правил гигиены. Теперь, несмотря на то, что пандемия, похоже, утихла, привычка мыть руки все еще не уменьшилась. Но знаете ли вы о последствиях чрезмерного мытья рук? Эта привычка может сделать наши руки сухими и привести к другим проблемам с кожей.

Об этом пишет медпортал HealthShots. Он обратился к специалисту по коже и здоровому образу жизни доктору Киран Сети, чтобы узнать о побочных эффектах чрезмерного мытья рук.

5 побочных эффектов чрезмерного мытья рук

1. Чрезмерная сухость

Само собой разумеется, что если мы выработаем привычку время от времени мыть руки, высока вероятность того, что наши руки станут сухими. Доктор Сетхи добавляет: «Эта сухость ослабляет кожный барьер, что может увеличить риск заражения». Чрезмерно сухая кожа может трескаться, освобождая место для проникновения бактерий. Сухие руки всегда более восприимчивы к инфекции. Поэтому важно соблюдать умеренность в мытье рук и следовать правильному подходу.

2. Высокий рН

Поверхность нашей кожи имеет рН ниже 5, что идеально подходит для нормального функционирования нашей кожи. pH 7 считается нейтральным. Все, что ниже 7, считается кислым, а выше – щелочным. Итак, естественный рН нашей кожи ближе к кислой стороне. Однако, по словам доктора Сети, мыло и некоторые моющие средства имеют высокий уровень pH. И это само по себе нарушает кожный барьер, вызывая высокие шансы заражения.

3. Слишком частое мытье рук вызывает раздражение

Чрезмерное мытье рук раздражает и делает нашу кожу более восприимчивой к инфекциям. Это так, потому что раздражение открывает кожный барьер и может вызвать экземоподобную сыпь, которая делает нашу кожу раздражительной и становится питательной средой для инфекции.

4. Мыло может застрять под нашими кольцами

Когда мы моем руки, для нас нормально носить аксессуары или украшения, такие как кольца. «Мыло может застрять под нашими кольцами, вызывая раздражение и влажность, а также может привести к еще большему заражению грибком», — говорит врач. Мытье рук при ношении каких-либо украшений может затруднить прохождение мыла, и оно может застрять под нашими аксессуарами, вызывая сухость кожи.

5. Слишком частое мытье рук может сделать нашу кожу сухой

Регулярное мытье рук и дезинфицирующие средства могут сделать нашу кожу сухой. А когда в коже меньше воды, она более подвержена повреждениям. Естественный барьер нашей кожи состоит из липидов, масел и керамидов. Следовательно, постоянное мытье срывает этот слой защитного масла с кожного барьера. Затем он не может восстановить свою влажность и становится чрезмерно сухим.

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