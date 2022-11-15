Теракт в Ариэле: как развивались события минута за минутой

Террорист имел разрешение на работу и постоянно публиковал в соцсетях призывы к терактам. Его ликвидировали, но ЦАХАЛ ищет его возможного помощника.

Террористический акт, произошедший утром во вторник возле Ариэля, всколыхнул общественность Израиля. Террорист убил троих израильтян и многих ранил. Сейчас еще один человек находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает Mako.

Террорист, как оказалось, родом из деревни недалеко от Ариэля и работал в компании в промышленной зоне. Он имел разрешение на работу и писал в соцсетях о терактах, публикуя фото и призывы к террору.

Первым от ножевого нападения пострадал охранник на входе в комплекс. Террорист подъехал к въездным воротам, где находились двое охранников. Он ударил ножом одного из них, серьезно ранив. Второй охранник, стоявший внутри павильона охраны, выскочил и выстрелил только в воздух.

Террорист скрылся в направлении заправки «Ten», которая находится в 60 метрах от комплекса.

На заправке террорист напал на двух человек с ножом. Оба были серьезно ранены, и позже оба скончались от ран. В этот момент террорист заметил мужчину, стоящего рядом с автомобилем Berlingo, ранил его и угнал его автомобиль. Позже состояние этого человека определили как легкие ранения.

Террорист ехал на угнанной машине по трассе 5 в западном направлении и заметил мужчину на обочине рядом с машиной, его он задавил насмерть. Автомобиль террориста сильно пострадал после удара, поэтому он угнал другой автомобиль, BMW, который стоял на обочине дороги. Водитель BMW в это время оказывал помощь человеку, сбитому террористом.

Направив машину против движения, сталкиваясь с транспортными средствами, экстремист направился к контрольно-пропускному пункту перекрестка Шумрон на шоссе 5. Там он развернулся и поехал на восток, снова специально врезаясь в транспортные средства. В этом столкновении серьезно пострадал еще один человек.

Далее из-за пробки и случившихся аварий, террорист не может ехать и пытается скрыться пешком. Находившиеся поблизости вооруженные гражданские лица, военнослужащий в отпуске и дежурный солдат начали стрелять в террориста. Военный в конечном итоге устранил террориста. На кадрах с места происшествия видно, как он пытается сбежать — и от стрельбы его бросает на землю.

Сейчас ЦАХАЛ работает над поиском помощника, который, по-видимому, доставил террориста на место. Террорист, 19-летний Мохаммад Мурад Сами Зуф из села Харс близ Ариэля, работал в клининговой компании «Иншель».

Ранее Курсор писал, что стала известна личность террориста, убившего трех израильтян в Ариэле.

Также наш сайт сообщал, что Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор.

Кроме того, Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле. «Мы не станем сотрудничать ни с каким внешним расследованием, потому что это будет вмешательство во внутренние дела Израиля, а мы такого не допустим».