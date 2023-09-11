Названо количество израильтян, прибывших в Умань для празднования Рош ха-Шана

В городе ввели строгие ограничения и усилили меры безопасности.

Вопреки просьбам дипломатов и местных властей оставаться вдали от города, более 3 тысяч паломников уже прибыли в украинский Умань для празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что начиная с сегодняшнего дня, в городе введен особый режим въезда-выезда и передвижения. Всего функционируют девять пунктов пропуска.

"Процедуры контроля аналогичны прошлогодним мероприятиям. Правоохранительные органы работают в повышенном режиме, включая патрулирование пешком", - пишет чиновник.

Табурец напомнил также, что в районе паломничества запрещена продажа алкоголя, пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Для всех введен комендантский час с 00:00 до 4:00.

Накануне правительство выделило 4 млн шек. для безопасного прибытия израильтян в Умань. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. В ходе обсуждения этого вопроса премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что поездка в Умань является опасной затеей, поскольку в Украине продолжаются боевые действия. Тем временем министр национальных миссий Орит Струк выступила против выделения денег. Взамен она предложила перевезти мощи раввина Нахмана в Израиль.

Еще "Курсор" писал, что в ШАС раскритиковали заявление Нетаниягу о паломничестве в Умань.