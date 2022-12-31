Названы 18 знаменитых евреев, умерших в 2022 году

Каждый год дает возможность отпраздновать достижения известных еврейских икон во всех областях и оплакать тех, кого мы потеряли.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Издание напоминает о 18 евреях, которые умерли в 2022 году и оставили огромное наследие в политике, искусстве, спорте и других сферах человеческой жизнедеятельности.

Мадлен Олбрайт

Ярлык «первой женщины-госсекретаря в Соединенных Штатах» всегда будет следовать за Мадлен Олбрайт, особенно из-за ее успеха в такой области политики, где доминируют мужчины. Но независимо от ее пола действия Олбрайт в составе администрации Билла Клинтона оставили неизгладимый след в миротворческих усилиях США по всему миру.

Решающее значение для ее мировоззрения имела история беженца, которую она полностью осознала только после того, как оказалась в центре внимания. Ее родители были чешскими иммигрантами, перешедшими из иудаизма в католицизм, а затем в епископализм, чтобы избежать преследований, прежде чем бежать из Европы.

Мелисса Бэнк

Мелисса Бэнк за свою карьеру опубликовала всего две книги, но оба сборника рассказов стали бестселлерами, рассказывая о жизни еврейских женщин и до сих пор находя отклик у юных читателей десятилетия спустя.

Ее дебютный роман 1999 года «Руководство для девочек по охоте и рыбалке» несколько месяцев удерживал место в списке бестселлеров New York Times.

Исаак Бергер

Исаака Бергера можно смело назвать одним из самых сильных евреев всех времен. Известный как «Айк», Бергер выиграл три олимпийские медали, два чемпионата мира и восемь национальных чемпионатов США по тяжелой атлетике в 1950-х и 60-х годах.

На Маккабианских играх 1957 года Бергер стал первым спортсменом, побившим мировой рекорд в любом виде спорта в Израиле.

Петр Богданович

Питер Богданович был номинированным на «Оскар» кинорежиссером и актером, чьи фильмы, эгоизм и подвиги за кадром олицетворяли личностные излишества голливудского кинопроизводства 1970-х годов. Он начал с малобюджетных фильмов, а затем ворвался в высшую лигу в 1971 году с «Последним киносеансом», драмой о совершеннолетии.

Ее действие происходит в маленьком городке Техаса, с Джеффом Бриджесом и Сибилл Шеперд в главных ролях. Последняя стала партнершей режиссера после того, как он закрутил с ней роман во время съемок.

Джеймс Каан

Одна из ведущих кинозвезд 1970-х годов Джеймс Каан однажды сказал, что дважды был удостоен звания «Итальянец года» в Нью-Йорке. В некотором смысле это имело смысл: его поклонники привыкли видеть его в ролях крутых парней, в том числе в, пожалуй, самом известном итальянском гангстерском фильме всех времен «Крестный отец».

Но Каан родился в семье немецко-еврейских иммигрантов в Квинсе, где его отец был кошерным мясником, до того, как он снялся в таких фильмах, как «Песня Брайана», «Игрок» и «Эльф». «С еврейской точки зрения он на своем пути», — написал Сет Роген в мемуарах 2021 года, назвав Каана необычно «страшным евреем».

Элана Дайкевомон

Несмотря на то, что Элана Дайкевомон (Элана Нахман) так и не добилась массового коммерческого успеха, она была пионером в мире художественной литературы на лесбийскую тематику. В романе «По ту сторону черты оседлости», вышедшем в 1997 году, прослеживаются переплетенные истории еврейских лесбиянок от Кишинева (Молдова), до Нижнего Ист-Сайда.

«Не может быть, чтобы мы были первым поколением еврейских активисток-лесбиянок на планете», — сказала тогда Дайквоман. «Так что часть романа посвящена поиску наших предков и родовой общины как еврейских лесбиянок». Урожденная Элана Нахман изменила свое имя после публикации своего первого романа «Женщины с реки» в 1974 году, но позже пожалела, что не использовала свое имя, чтобы подтвердить свою еврейскую идентичность.

Ханна Пик-Гослар

Ханна Пик-Гослар несколько раз появляется в легендарном дневнике Анны Франк — как близкая подруга и как предчувствие ужасов Холокоста, грядущих для семьи Франк. Их последняя встреча должна была состояться у забора в концлагере Берген-Бельзен.

Поправившись после освобождения из лагеря в Нидерландах, а затем в Швейцарии вместе с тетей и дядей, Пик-Гослар в 1947 году эмигрировала в Израиль, где стала педиатрической медсестрой. Ее дружбе с Франком посвящена книга «Воспоминания об Анне Франк: размышления друга детства» и голландский фильм «Моя лучшая подруга Анна Франк» (2021).

Гилберт Готтфрид

Для комика, известного своим раздражающим гнусавым голосом, Гилберт Готфрид был на удивление милым и любящим отцом-евреем, который стал больше понимать свое еврейство после женитьбы в 2007 году. Человек, известный как «утиный голос Афлака».

Он продолжал давать концерты в кино, на ток-шоу (часто с Говардом Стерном), в скетч-шоу и ситкомах, а также озвучивал мультфильмы. Он был забавным животным-помощником, попугаем Яго, в диснеевском «Аладдине». Затем он рассказал, пожалуй, первую шутку о терактах 11 сентября 2001 года, всего через несколько дней после того, как террористы влетели на самолетах во Всемирный торговый центр и Пентагон. «Я всегда говорил, что трагедия и комедия — соседи по комнате», — сказал Готфрид.

Эстель Харрис

Эстель Харрис родилась в Нью-Йорке в 1928 году, где ее родители, евреи польского происхождения, владели кондитерской на Манхэттене. Когда Харрис было 7 лет, семья переехала в Тарентум, штат Пенсильвания, где Харрис пострадала от антисемитских издевательств в школе. Она быстро обратилась к театру с помощью уроков красноречия и нашла свое призвание.

Хотя Харрис продолжила плодотворную карьеру, записывая голоса за кадром для рекламных роликов и играя второстепенных персонажей в фильмах и телешоу, она настолько отождествляла себя со своей ролью «Сайнфелда», что поклонники часто останавливали ее на улице, чтобы сказать, что она напоминает им их собственную мать.

Хаим Каневский

Для одного из самых почитаемых знатоков Торы на Земле, по крайней мере для многих ортодоксальных евреев-харедим, у Хаима Каневского был удивительно мелкий почерк. Люди писали ему со всего мира с вопросами на открытках, и он обычно давал «довольно короткие ответы».

После смерти раввина Аарона Лейба Штейнмана в 2017 году Каневский стал выдающимся лидером израильской нехасидской харедимской ортодоксальной общины, авторитетом в вопросах еврейского права. Он был изолированной фигурой, которая держалась особняком и изучала еврейские тексты в городе Бней-Браке, но в более позднем возрасте он стал более активно обсуждать политические темы.

Алин Комински Крамб

В одном из своих автобиографических комиксов Алин Комински Крамб написала о том, как одна еврейская девочка за другой поступает в среднюю школу на Лонг-Айленде после пластической операции. «У меня и моих друзей появилась гордыня с большим носом», — написала она, а один из персонажей говорит: «Я терпеть не мог выглядеть как копия!»

Работая со своим мужем Робертом Крамбом, также ведущим художником андеграундных комиксов, а затем самостоятельно, Комински-Крамб привнесла в жанр грубую самоистязающую ответственность, попутно разрушая стереотипы о еврейских женщинах. Многие в 1970-х и 80-х годах считали ее слишком грубой или противоречивой, а теперь она стала иконой для многих художников-феминисток.

Сэм Масселл

Сэм Масселл был первым еврейским мэром Атланты, работавшим с 1970 по 1974 год, и последним белым мэром города. Но его запомнили не только этим: Масселл был первым мэром, доказавшим, что у чернокожих города достаточно влияния, чтобы поднять выбранного ими кандидата до должности, и он внедрил чернокожих лидеров в правительство и навсегда построил его систему общественного транспорта. изменение города.

За время его пребывания на посту мэра количество чернокожих на руководящих должностях увеличилось вдвое, до 40%.

Мирьям Наор

Мирьям Наор проработала в Верховном суде Израиля 14 лет и стала второй женщиной, возглавившей суд в качестве главного судьи. Ее пребывание в должности пришлось на период, когда суд вынес несколько важных постановлений о религиозном плюрализме в Израиле.

Одно из самых важных событий произошло в 2016 году, когда суд постановил, что Израиль должен признавать обращения в иудаизм, совершенные в Израиле за пределами раввината, который контролирует все религиозные вопросы в Израиле, для целей получения гражданства в соответствии с Законом о возвращении. Во время ее пребывания в должности суд также постановил, что миквы, или ритуальные бани, в Израиле должны быть доступны для использования неправославными, обращенными в иудаизм.

Нехемия Персофф

Немногие открыто называют себя «персонажными актерами», но Нехемия Персофф не уклонялся от этого термина. С момента обретения Израилем независимости в течение Золотого века Голливуда и далее Персофф сыграл 200 ролей на сцене и в кино, работая с такими режиссерами, как Билли Уайлдер, Альфред Хичкок, Барбра Стрейзанд и Мартин Скорсезе (у последнего он играл раввина в фильме «Последний Искушение Христа»).

Родившийся в Иерусалиме, Персофф последовал за своей семьей в Соединенные Штаты в 1929 году, а после Второй мировой войны воссоединился со своими израильскими корнями, выступая на сцене страны. Хотя Персофф не был религиозным, он оставался набожным сионистом всю свою жизнь и выразил сожаление по поводу того, что отказался от участия в войне за независимость 1948-49 годов, чтобы продолжить свою актерскую карьеру в Соединенных Штатах.

Цвика Пик

Музыкант Цвика Пик, одна из самых известных фигур в истории израильской культуры, во многих смыслах был пионером в своей приемной стране. Он украсил израильскую поп-музыку простыми аккордами и текстами; он заимствовал звуки из музыки Мизрахи и нанимал чернокожих бэк-вокалисток в то время, когда правительство пыталось депортировать многих потенциальных иммигрантов; и он задавал модные тенденции с женственной эстетикой в стиле Боуи.

В 1998 году он написал для Даны Интернэшнл, первого трансгендера, победившего в конкурсе, песню «Diva», третью победительницу «Евровидения» от Израиля. В более поздние годы Пик стал членом жюри на реалити-шоу, а его дочь Даниэлла стала жертвой папарацци, когда вышла замуж за американского режиссера Квентина Тарантино, который переехал в Тель-Авив, чтобы присоединиться к семье.

Боб Сагет

Здоровый отец на сетевом телевидении и один из самых непристойных комиков в бизнесе — мало кто мог похвастаться таким резюме, как у Боба Сагета. Прежде чем он попал в Голливуд, Сагет оттачивал свое мастерство в роли непослушного ученика еврейской школы в Храме Исраэль в Норфолке, штат Вирджиния.

«Между прочим, я хожу туда-сюда со своей системой убеждений. Я не самый лучший и наблюдательный еврей, которого вы когда-либо встречали или разговаривали, и все же я еврей и горжусь этим», — сказал он однажды. После непродолжительного участия в «Утренней программе» CBS Сагету предложили сыграть ведущего утреннего шоу на телевидении. В роли Дэнни Таннера в «Полном доме» Сагет сыграл овдовевшего отца и телеведущего, воспитывающего трех дочерей в Сан-Франциско с помощью своего зятя и лучшего друга. Сагет также был известен тем, что размещал «Самые смешные домашние видео Америки».

Герда Вайсман Кляйн

Освобождение Герды Вайсманн Кляйн из концентрационных лагерей произошло после жестокого 350-мильного марша смерти, чтобы избежать наступления союзных войск. Из 4000 женщин, начавших марш, выжило менее 120. После переезда в Соединенные Штаты Вайсман Кляйн стала автором бестселлеров, в том числе ее автобиографии 1957 года «Все, кроме моей жизни», которую часто используют в качестве текста просветители Холокоста, и «Часы после: письма любви и любви».

Спустя десятилетия история Вайсман Кляйн легла в основу короткометражного документального фильма HBO 1995 года «Вспоминает один выживший», который получил «Эмми» и «Оскар» и в настоящее время доступен для потоковой передачи на HBO Max.

Авраам Б. Иегошуа

Многие из ведущих израильских писателей нацелены на моральные и политические дилеммы страны. Но мало кто критиковал испытуемых с такой откровенной интенсивностью, как Авраам Б. Иегошуа, написавший 11 романов, три сборника рассказов и четыре пьесы, а также множество эссе.

Его художественная литература была сосредоточена на жизненном опыте израильтян на местах, но всегда были более широкие социальные темы и критика. Он был также хорошо известен своими резкими публичными заявлениями о своей родине, политике и евреях диаспоры. Твердо верящий в решение о создании двух государств, критиковавший как израильскую оккупацию, так и палестинских лидеров, Иегошуа также привел в ярость американские группы, заявив: «Только те, кто живет в Израиле и принимает участие в повседневных решениях еврейского государства, имеют значительную еврейскую идентичность».

Как сообщал Курсор, раввин Хаим Меир Друкман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле, скончался 25 декабря в воскресенье вечером после того, как он был госпитализирован с коронавирусом.

Также Курсор писал о том, что в субботу, 31 декабря, скончался 95-летний Папа Римский Бенедикт XVI.