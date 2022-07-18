Названы фрукты и овощи, которые усугубляют вздутие живота и воспаление

Фрукты и овощи богаты питательными веществами, которые могут помочь повысить чувство сытости и улучшить пищеварение, но некоторые из них также могут быть основной причиной таких проблем, как вздутие живота и воспаление.

Несмотря на то, что употребление этих продуктов по-прежнему может принести вашему телу ряд питательных преимуществ, если вы страдаете от хронического вздутия живота, от них лучше отказаться.

Яблоки

Хотя яблоки богаты множеством полезных питательных веществ, они не так хороши, если вы регулярно боретесь со вздутием живота. «Яблоки, как правило, содержат больше фруктозы и клетчатки, которые могут ферментироваться в толстой кишке, что приводит к повышенному газообразованию и вздутию живота», — объясняет доктор Элизия Картлидж.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, являются одними из самых серьезных причин вздутия живота и проблем с пищеварением. Это потому, что они богаты углеводами с короткой цепью, которые обычно трудно перевариваются организмом, что приводит к накоплению газов.

Лук

«Лук особенно богат фруктанами, которые представляют собой тип растворимой клетчатки, вызывающей вздутие живота. Лук, особенно сырой, содержит другие соединения, к которым некоторые люди чувствительны, что может усилить пищеварительный дискомфорт», — отмечает Картлидж.

Вишня

Вишни, которыми чаще наслаждаются в летние месяцы, к сожалению, являются еще одним виновником воспалений из-за высокого содержания сахара.

«Курсор» ранее писал, что новое исследование показало, что регулярное употребление черникисильно снижает риск развития деменции.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19.