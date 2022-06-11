Названы главные сделки недели по продаже квартир в Израиле

Одна из самых дешевых квартир была продана всего за 520 тысяч шекелей. А вот одну из самых дорогих продали почти за пять миллионов шекелей.

Несмотря на то, что стоимость квартир в Израиле поднимается, люди покупают недвижимость меньше, чем за миллион шекелей.

О самых интересных сделках рассказали на портале The Marker.

Так, в Нагарии на улице Шазара трехкомнатная квартира на первом этаже была приобретена на 890 тысяч шекелей. Более того, в Харише на улице Санедрин двухкомнатная квартира, 47 квадратных метров, на втором этаже была продана за 520 тысяч шекелей.

С другой стороны, в Реховоте на улице Йехошуа Хенкина за 4,78 миллиона шекелей была продана пятикомнатная квартира на первом этаже. Она оборудована подвалом на три комнаты, также имеет склад и два парковочных места.

Ранее наш сайт сообщал, что Израиль попал в десятку самых дорогих стран мира по стоимости жизни. Высокая стоимость жизни может по-разному влиять на качество жизни в стране. Для тех, кто находится в нижней части экономической шкалы, таких как низкооплачиваемые работники или пенсионеры с фиксированным доходом, высокая стоимость жизни может затруднить покрытие расходов на предметы первой необходимости, такие как жилье, коммунальные услуги, продукты, одежда, и транспорт.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в правительственной коалиции предлагают повысить еще один налог.