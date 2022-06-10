В правительственной коалиции предлагают повысить еще один налог

Утверждение законопроекта, как предполагается, выравняет налоговые ставки на доходы от сдачи квартир и на доходы от инвестиций в рынок капитала. Это, по ее мнению, заставит состоятельных израильтян умерить аппетиты и снизить масштабы покупок все новых и новых квартир.

Депутат Кнессета Наама Лазими предложила обложить 15-процентным налогом всех, кто сдает в аренду от двух до четырех квартир. Депутата поддержала партия Авода. А вот для тех, кто сдает пять или больше квартир налог будет составлять, согласно предложению 25 процентов.

Лазими предлагает предусмотреть прогрессивный налог на владеющих квартирами граждан в качестве одного из параграфов Закона о хозяйственном урегулировании. Напомним, что сейчас разработкой закона занимается министерство финансов.

На данный момент налог на такие доходы составлять 10 процентов. Новая инициатива, по мнению депутата, заставит израильтян «умерить аппетиты». Предполагается, что в результате упадет спрос на инвесторское жилье.

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