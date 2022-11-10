В Иерусалиме под колеса автобуса попал 7-летний ребенок

В четверг, 10 ноября, в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил 7-летний ребенок.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мальчика сбил автобус на улице Йехезкель. На место инцидента сразу же вызвали парамедиков, которые предоставили ему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем».

Отмечается, что ребенок получил травмы конечностей, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 10 ноября, на южном участке шоссе в северо-западном Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Еще мы писали, что 33-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе на трассе 60 недалеко от Тель-Шевы. Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшему медицинскую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали мужчину в больницу «Сорока».

Напомним, что двое человек тяжело ранены в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на шоссе 60. Еще три человека получили легкие ранения.