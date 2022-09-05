Названы города Израиля, жители которых менее всего жалуются на дорожные заторы

Согласно социологическому опросу, больше всего времени в «пробках» проводят жители Иерусалима и Тель-Авива.

Больше всего времени в автомобильных заторах проводят жители Иерусалима и Тель-Авива.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного порталом Мидраг, информирует Mako.

Отмечается, что издание поинтересовалось мнением жителей крупных израильских городов, что они думают об уровне чистоты в их населенных пунктах, состоянии системы образования, культуре и досуге, планировке и строительстве.

«В каком городе вы проводите больше всего времени в пробках, а затем тратите больше времени на поиски парковки? Никто не удивится, что ответ на эти вопросы: Иерусалим и Тель-Авив. Также в рейтинге муниципалитетов … Тель-Авив и Иерусалим «набрали» самые низкие баллы среди всех городов, когда речь идет о дорожной ситуации в городе — с баллами 1,61 и 1,52 соответственно», — говорится в материале.

При этом, согласно опросу, в других городах ситуация не выглядит более радужной. Так, Ашдод получает от своих жителей 1,97 балла за ситуацию с пробками, Кирьят-Оно — 1,77 и Рамат-Ган — 1,93.

«Рейтинг укрепляет коллективное общественное мнение о том, что пробки давно стали бедствием. С другой стороны, жители Модиина и Нес-Ционы оценили свои города как наименее перегруженные, набрав 3,74 и 3,77 баллов от своих жителей», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 31 августа торжественно открыли новый въезд в Иерусалим, строительство которого заняло девять лет. Новый участок дороги, продолжительностью 6 километров, включает 4 тоннеля, 7 мостов и 3 перекрестка. Дорога предназначена для движения с западного направления. Это современное шоссе с ограничением скорости 110 километров в час и тремя развязками: в районе Моца, в Нахаль-Равида возле Гиват-Шауля и примыкающей к улице Бейт.

Новое шоссе 16 соединяет центральную подъездную магистраль столицы шоссе № 1 в районе Моца с трассой имени Бегина. Ожидается, что новая дорога значительно облегчит движение тем, кто направляется в южные и западные районы города, и тем самым разгрузит пробки.

Еще мы писали, что в министерстве транспорта Израиля объявили, что на шоссе Аялон между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном была обустроена дополнительная полоса, как для общественного, так и для личного транспорта.