Названы самые безопасные марки автомобилей, продающихся в Израиле

Чем большим количеством систем безопасности оборудован автомобиль, тем в более высокую категорию он зачисляется.

В министерстве транспорта Израиля выставляют баллы автомобилям, которые поступают в страну. В ведомстве оценивают не только результаты проведенного краш-теста, но и насколько машина оборудована средствами активно безопасности. Израильтянам рассказали, какие же транспортные средства на рынке являются самыми безопасными.

Об этом пишет TheMarker.

Успешные краш-тесты, а соответственно и высокие баллы от министерства, получают такие автомобили, как Genesis, Polestar, Geely и Aiways. Они возглавляют таблицу наиболее безопасных машин в Израиле.

Интернет-сайт Carzone вывел среднюю оценку, которую получают импортируемые автомобили от ведомства. Лидером стала марка Genesis — 7,9 балла, она относится к высшей категории безопасности. Автомобиль Polesrar получил 7 баллов, а на третьем месте расположилась Cupra – люксовая марка концерна Volkswagen со средним баллом 6,8.

Среди более доступных автомобилей наиболее безопасные – электромобили Geely, Tesla, Aiways, BYD и MG. Их средний балл равен 6. Среди наиболее продаваемых в Израиле машин самая безопасная – Toyota.

А вот автомобили Dacia и Suzuki, а также некоторые люксовые бренды, например Jeep и Mini оборудованы лишь самыми элементарными средствами безопасности и получили низкие оценки на краш-тестах.

«Курсор» писал ранее, что в январе текущего года самым продаваемым автомобилем на израильском рынке по-прежнему является Hyundai. При чем, корейская компания за первый месяц 2023 года продала столько машин, сколько большинство других фирм не смогли реализовать даже в течение прошлого года.

Еще мы писали, что с начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины. В прайс-листах учтен налог (с 10 до 20 процентов) и плагин гибридных автомобилей (с 40 до 55 процентов), а также ужесточение критериев скидок по «зеленому налогу».

Напомним, что за последний год в Израиле количество угнанных автомобилей выросло более чем в два раза.