Названы самые крупные сделки на рынке жилой недвижимости в Израиле

Сейчас на рынке недвижимости в Израиле наблюдается нестабильная ситуация, однако в этом году было совершено много крупных сделок в больших городах. Но при формировании рейтинга журналисты не учитывали квартиры, которые продаются «на бумаге».

Об этом пишет Themarker.

Лидером списка стал Тель-Авив. В городе в элитном доме была продана двухуровневая квартира на улице Ха-Шофтим за астрономическую сумму в 90 миллионов шекелей. В ней 10 комнат, она расположена на 24-25 этажах.

На втором месте находится Иерусалим, там за 19,9 млн шекелей была продана 5-комнатная квартира на улице Млахей Исраэль. Третья крупная сделка в 2022 году состоялась в Хайфе. На улице Либерия в престижном районе города был продан дом с 6-ю комнатами за 11,5 млн шекелей.

Чуть дешевле — за 10,3 млн шекелей продали пятикомнатную квартиру в Нетании, на улице Эхуд Манор, 14. К жилью прилагается парковка на два автомобиля.

«Курсор» писал ранее, чтопо данным Налогового управления Израиля, на сегодняшний день в 2022 году было куплено 224 дома на сумму более 10 млн шекелей, включая восемь сделок на сумму более 30 млн шекелей.

Еще мы писали, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале текущего года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.