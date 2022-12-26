Эксперты рассказали об изменениях на рынке элитного жилья Израиля

По данным Налогового управления Израиля, в 2022 году было куплено 224 дома на сумму более 10 млн шекелей, что составляет менее половины от числа в 2021 году.

По данным Налогового управления Израиля, на сегодняшний день в 2022 году было куплено 224 дома на сумму более 10 млн шекелей, включая восемь сделок на сумму более 30 млн шекелей. Но это меньше половины количества домов, купленных более чем за 10 млн шекелей в 2021 году, а в 2023 году, вероятно, будет еще меньше сделок.

Об этом сообщает Globes.

В то время как рынок элитных квартир в Израиле процветал в 2021 и 2022 годах, ожидается, что рынок упадет в 2023 году. Действительно, 2022 год — это первый раз за пять лет, когда количество элитных сделок сократилось.

Одной из причин ослабления рынка элитных товаров является общее состояние рынка. Многие из сделок на сумму более 10 млн шекелей были сорваны из-за резкого росты цен на жилье в последние годы, но теперь, когда ставки по ипотечным кредитам растут, ожидается, что темпы роста цен замедлятся и, возможно, даже упадут.

Еще одной причиной того, что рынок элитной недвижимости в последние пять лет переживает бум, стал впечатляющий экономический рост Израиля, который позволил большему количеству людей заключать такие сделки. Это видно из данных об ипотеке, опубликованных Банком Израиля. Хотя они не изолируют сделки с мега-роскошными квартирами, которые включены в рамки ипотечных кредитов, выданных на квартиры по цене более 5 млн шекелей, они отражают общую тенденцию: если к 2016 году покупатели квартир стоимостью 5 млн шекелей и более достигли 4% от всех выданных ипотечных кредитов, в 2020 году он достиг около 5%, а в конце 2021 года перешагнул отметку в 6%, а с июля 2022 года уже составлял около 10% от всех взятых ипотечных кредитов. Частично это отражает сумму крупных ипотечных кредитов, взятых этими покупателями квартир.

Неудивительно, что покупатели роскошных квартир сейчас дважды думают, стоит ли брать ипотеку в период повышения процентных ставок. Некоторые из них, особенно в технологическом секторе, переживают более тяжелые времена, и мотивация, а также возможность покупать квартиры за десятки миллионов шекелей серьезно подорваны.

Переломным моментом на этом рынке стало повышение налога на покупку для инвесторов, проведенное в конце ноября 2021 года, в среднем заключалось 48 сделок в месяц на сумму более 10 млн шекелей. После этого количество сделок упало примерно на 10%, затем процентные ставки начали расти в апреле 2022 года, а в последние месяцы количество сделок с элитным жильем упало в среднем до 10 в месяц. Маловероятно, что количество сделок вернется к уровню прошлого года.

На этом сокращающемся рынке происходит изменение географического распределения элитных сделок: если в первом полугодии 40% самых дорогих сделок приходилось на Тель-Авив, 22% на Герцлию, 20% на Иерусалим и 11 % в Рамат-а-Шароне. В последние месяцы доля Тель-Авива выросла до 47%, в то время как доля Герцлии упала до 18%, Рамат-ха-Шарон упала до 5%, а доля Иерусалима выросла до 15%. Похоже, что рынок квартир стоимостью более 10 млн шекелей в Тель-Авиве, безусловно, самый сильный в стране: по данным Центрального статистического бюро, средняя цена сделки с жильем в городе составляет 4,1 млн шекелей.

Прошлый опыт показал, что рынок высокого класса быстро растет, как мы видели в 2020-2021 годах, но также быстро исчезает. Стремительный спад 2022 года напоминает кризис недвижимости, обрушившийся на страну в первом десятилетии 2000-х годов. В то время говорили об очень большом снижении количества сделок, иногда даже сопровождающемся резким падением цены. Ожидается, что в 2023 году в основном отразится снижение количества сделок. Падение цен может произойти позже — в зависимости от продолжительности и интенсивности кризиса, который, как ожидается, поразит недвижимость.

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