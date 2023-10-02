Названы самые полезные продукты, которые подготовят организм к зиме

Их необходимо включить в свой рацион осенью, чтобы укрепить иммунитет до похолодания.

Зимой важно обогатить свой рацион продуктами, которые могут компенсировать дефицит витаминов и укрепить организм для борьбы с различными заболеваниями.

Об этом сообщает "English news track life".

Один из способов снизить уровень холестерина, который часто возрастает зимой, - это добавление небольшого количества пищевой соды в блюда.

Известно, что имбирь является очень полезным продуктом, способствующим борьбе с желудочными недомоганиями. Также он может помочь при болях в суставах и отеках.

Чеснок, также входящий в список полезных продуктов зимой, благотворно влияет на кровяное давление, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствует нормализации пищеварения.

Куркума регулирует работу сердца и всей сердечно-сосудистой системы, поэтому медики рекомендуют включать ее в рацион питания.

До этого врачи назвали 5 продуктов, которые укрепляют иммунитет. Подходит сезон простуд и гриппа, поэтому вам следует помочь вашему иммунитету эффективно выполнять свои функции. Важно осознавать, какую роль играют продукты, которые мы едим, в нашем здоровье.