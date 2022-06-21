Названы самые враждебные к евреям страны в Европе

Новое исследование изучило 12 стран, где проживает большинство евреев в Европе. Италия и Венгрия — самые дружественные страны для еврейской жизни.

Всестороннее исследование качества еврейской жизни в странах ЕС, проведенное за последние два года, констатирует, что наименее дружественными к еврейской жизни странами в ЕС являются Бельгия и Польша.

Бельгийское правительство, которое занимает последнее место в исследованиях качества еврейской жизни, значительно снизило безопасность вокруг еврейских общин, не посоветовавшись с ними, запретило кошерный убой, ведет деятельность по запрету обрезания и не назначило координатора по борьбе с антисемитизм. Две самые дружественные для еврейской жизни страны в Европейском Союзе – это Италия и Венгрия.

Первое комплексное исследование качества еврейской жизни в Европейском Союзе было представлено на ежегодной конференции лидеров еврейских общин Европы Ассоциации еврейских организаций Европы (ЕЕА), состоявшейся в Будапеште. Исследование проводилось в течение последних двух лет в сотрудничестве с Британским институтом изучения европейской еврейской политики и изучало деятельность европейских правительств в отношении ключевых параметров, необходимых для существования и процветания евреев, таких как практический антисемитизм и защита еврейской общины, а также свобода вероисповедания, культивирование еврейской культуры.

Из 12 стран Европы, где проживает больше всего евреев — во Франции чувство безопасности у евреев самое шаткое.

Видимо по этой причине Франция также является одной из стран, предпринимающих самые необходимые шаги для обеспечения существования еврейской общины.

Самое высокое чувство защищенности еврейских общин наблюдается в Дании, Венгрии, Италии, Австрии и Испании.

Бельгия — это страна, которая меньше всего принимает меры для еврейской жизни в стране.

Кроме того, Венгрия занимает первое место среди стран с наименьшим количеством евреев, подвергшихся антисемитским нападениям. Сразу за ним стоит Италия.

Страны, в которых еврейская жизнь больше всего страдает от антисемитизма, — это Бельгия, Германия, Нидерланды и Швеция.

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