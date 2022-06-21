Саар рассказал, поддержит ли он правительство во главе с Нетаниягу

Министр юстиции и председатель «Тиква Хадаша» исключает поддержку правительства во главе с Биньямином Нетаниягу после выборов.

Министр юстиции Израиля Гидеон Саар заявил, что ни при каких обстоятельствах он не присоединится к правительству, в которое входит Биньямин Нетаниягу.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В интервью Kan Саар защищал решение премьер-министра Нафтали Беннета касательно роспуска Кнессета 24-го созыва и назначения новых выборов.

Саар сказал, что за последние две недели он обсуждал возможность проведения досрочных выборов с Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, утверждая, что, учитывая неспособность правительства продлить действие Закона об Иудее и Самарии, у него не было другого выбора.

«Это было ответственное решение. Мы много сделали для страны за последний год, всегда ставили благо страны выше политических интересов, и так и должно быть», — заявил политик.

Министр также подтвердил свое обязательство не присоединяться к правительству Биньямина Нетаниягу, заявив, что новое правительство Нетаниягу не отвечает интересам Израиля.

«Я не буду помогать возвращать Биби. Это не было бы хорошо для страны – было бы ровно наоборот. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новые выборы, и это то, что мы делали в течение длительного периода», — добавил он.

«Мы доказали, что изменения возможны. Все партии должны усвоить уроки для следующего Кнессета», — продолжил Саар.

Появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».