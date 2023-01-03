Названы страны с высокой продолжительностью жизни: на каком месте Израиль

Продолжительность жизни граждан является одним из важных показателей экономического развития, благосостояния и системы здравоохранения в стране. На основе данных о странах ОЭСР был составлен рейтинг государств, у которых этот показатель высокий.

Об этом говорится в отчете NiceRx.

Лидером списка стал Китай, в частности Гонконг, где средняя продолжительность жизни горожан составляет 85,29 лет. За ним идут Япония, Швейцария, Сингапур, Италия, Испания, Австралия, Исландия и Южная Корея. А Израиль занял 10 место в мире, средняя продолжительность жизни граждан в нашей стране составляет 83,49 года (81,98 среди мужчин и 84,91 среди женщин).

Согласно отчету, Израиль занимает 27-е место из 39 стран по расходам на сферу здравоохранение на душу населения — 3057 долларов в 2021 году. Первое место в списке заняли США — 12 318 долларов.

«Курсор» писал ранее, что сфера медицины является крайне важной для каждой страны. У кого-то она на высоком уровне, а кто-то испытает с ней трудности. Аналитики фонда исследований FREOPP создали рейтинг, по данным прошлого года, чтобы определить страны с самой прогрессивной медициной.

Еще мы писали, что популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.