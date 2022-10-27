Названы страны с самой прогрессивной медициной: на каком месте Израиль

Для создания рейтинга помимо качества и доступности систем оценивали и ряд других факторов.

Сфера медицины является крайне важной для каждой страны. У кого-то она на высоком уровне, а кто-то испытает с ней трудности. Аналитики фонда исследований FREOPP создали рейтинг, по данным прошлого года, чтобы определить страны с самой прогрессивной медициной.

Об этом сообщает World Index of Healthcare Innovation.

Рейтинг показывает, насколько системы здравоохранения способны применять практически результаты современных научных достижений и предоставлять пациентам лучший сервис. Помимо качества и доступности систем эксперты оценивали и ряд других факторов, в частности возможность пациента выбрать врача или страховую кампанию, финансовую стабильность системы и использование научных и технических достижений и цифровых технологий в области.

Лидером рейтинга оказалась Швейцария, вторую строчку заняли Нидерланды, тертью — Германия. Далее в списке идет Ирландия и замыкает тройку лидеров Израиль.

А вот Италия, Словакия, Япония и Польша заняли в рейтинге последние места.

«Курсор» писал ранее, что медицинский центр, находящийся в Рамат-Гане, оказался второй год подряд на тринадцатом месте. Всего журналисты включили в рейтинг примерно 300 медицинских заведений из 28 мировых стран, где также присутствует 6 больниц из Израиля.