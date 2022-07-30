Не была готова к жаре: с голландской туристкой произошел серьезный инцидент в заповеднике Мерон

Женщину эвакуировали за пределы заповедника, где ее ждала машина МАДА. Фотографии с места происшествия смотрите ниже.

Волонтеры спасательного отряда сегодня в субботу спасли туристку из Нидерландов, которая не только потерялась, но еще и осталась без воды в районе заповедника «Гора Мерон».

В условиях сильной тепловой нагрузки она находилась в состоянии обезвоживания и теплового истощения.

К счастью, к туристке подоспели волонтеры, женщину осмотрел фельдшер, после чего, она, отдохнув и выпив воды, была эвакуирована за пределы заповедника. Там ее ждала машина МАДА.

Это не единственный серьезный инцидент за сегодня. Так, несчастный случай произошел в частном бассейне в Кфар-Шмариягу. Двухлетнего малыша достали из бассейна, и он находится в критическом состоянии. Врачи до сих пор борются за его жизнь.

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