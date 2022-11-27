«Небо обрушилось на нас:» дочь убитого Юрия Волкова рассказала о страшном горе в семье

Жестокое убийство сотрудника больницы Ихилов Юрия Волкова на перекрестке в Холоне потрясло всю страну. Но в его семье жизнь изменилась навсегда.

Об этом сообщает Mako.

Члены семьи Волковых не могут осознать страшную утрату. Дочь Юрия, Дарья рассказала: «Мама сначала подумала, что это инсульт. После трагедии она подняла рубашку и не увидела никаких повреждений. Когда вскрыли тело, то обнаружили тяжесть повреждений».

Родственники убитого 22-летним преступником Ади Мизрахи призывают к максимальному наказанию убийцы.

Дочь Юрия Дарья поделилась: «Мы до сих пор не можем переварить, что отца больше нет с нами. Это тяжело, но мы стараемся быть сильными. Мать не может поверить, что это произошло, она сломлена, но продолжает стоять, пытаясь двигаться вперед. Семья Шелли, друзья и люди, которые так поддерживают и помогают нам, мы здесь для нее, пытаясь поддержать ее как можно больше».

Дарья рассказал, что мать пережила в момент убийства Юрия: «В те минуты, когда они были на пешеходном переходе и папу зарезали, мама увидела в его руке орудие убийства. Она не поверила, что это произошло, она подумала, что это просто диабет или инсульт. Она отвела папу в сторону и положила на пол, подняла рубашку, но не увидела никаких повреждений. Только в больнице, когда вскрыли тело, поняли тяжесть ранения».

Жизнь семьи перевернулась за одну секунду, и после этого им сообщили, что обвинение будет не за умышленное убийство. Как бы вы отреагировали, когда услышали это?

«Я призываю полицию объединить усилия и перестать давать убийцам место на улицах. Я надеюсь, что это дело станет флагманским делом в Государстве Израиль, особенно в Полиции Израиля, чтобы подобные и ужасные события будут предотвращены и подобное не случится с другими семьями в нашей стране. Я надеюсь, что моя борьба и борьба моей семьи увенчается успехом, что я не сдамся и буду продолжать бороться за свое, на благо страны и благо людей в нашей стране», — заявил Дарья Волкова.

Ранее Курсор писал об убийстве Юрия Волкова: стали известны подробности задержания преступника.

Также мы сообщали, что вдова убитого в Холоне сотрудника больницы Ихилов рассказала, как произошла трагедия.

Курсор ранее информировал о решении семьи Юрия подарить свет другому человеку.