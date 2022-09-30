Недалеко от Бейт-Лехема разбился легкий самолет: первые видеозаписи

Легкий самолет разбился на палестинской территории недалеко от Бейт-Лехема. Спасатели были брошены на помощь пилоту, 48-летнему мужчине. Он получил ранения средней степени тяжести.

מטוס קל אזרחי התרסק בשטח פתוח ליד מחסום מזמוריה. זה בקצה של מזרח ירושלים ליד אום טובא. הטייס נפצע קל. pic.twitter.com/k8e2ZLgdlk — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) September 30, 2022

Ранее Курсор сообщал, что израильтянин, попавший в автокатастрофу в Иордании, переведен для лечения в больницу Хадасса.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме. Командование ЦАХАЛа в Иудее и Самарии отменило запланированное на понедельник посещение паломниками могилы Йосефа в Шхеме.