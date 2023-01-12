Недалеко от Иерусалима обнаружили неожиданнную археологическую находку: обнародовано фото

По сообщениям иорданских СМИ, 15 скелетов, предположительно иорданских солдат, погибших в ходе Шестидневной войны, были найдены во вторник в городе Бейт-Ханина аль-Тахта недалеко от Иерусалима.
Во вторник прокуратура Палестинской автономии и полиция ПА начали расследование по факту обнаружения скелетов.
На месте происшествия также обнаружили кусок металла, предположительно являющийся острым инструментом. Останки были переданы в Институт судебной медицины ПА для дальнейшего расследования.
Вооруженные силы Иордании объявили в среду, что военная группа была отправлена на место по согласованию с соответствующими властями для опознания останков, но добавили, что еще слишком рано судить об их личности по техническим и медицинским причинам.
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