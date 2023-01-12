Недалеко от Иерусалима обнаружили неожиданнную археологическую находку: обнародовано фото

По сообщениям иорданских СМИ, 15 скелетов, предположительно иорданских солдат, погибших в ходе Шестидневной войны, были найдены во вторник в городе Бейт-Ханина аль-Тахта недалеко от Иерусалима.

Во вторник прокуратура Палестинской автономии и полиция ПА начали расследование по факту обнаружения скелетов.

На месте происшествия также обнаружили кусок металла, предположительно являющийся острым инструментом. Останки были переданы в Институт судебной медицины ПА для дальнейшего расследования.

عاجل | الجيش: القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع منذ يوم أمس الثلاثاء خبر العثور على 15 رفات يعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت "حنينا التحتا" شمال مدينة القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب حزيران عام 1967. pic.twitter.com/1wPZD6CkIY — هلا أخبار (@HalaAkhbar) January 11, 2023

Вооруженные силы Иордании объявили в среду, что военная группа была отправлена ​​​​на место по согласованию с соответствующими властями для опознания останков, но добавили, что еще слишком рано судить об их личности по техническим и медицинским причинам.

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