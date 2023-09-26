Неизвестные в Йом-Кипур ограбили ювелирный магазин – известны детали

Пока сложно оценить сумму ущерба, она составляет сотни тысяч шекелей, включая разруху в помещениях.

В городе Йокнеам-Илит во время Йом-Кипура состоялась дерзкое ограбление ювелирного магазина. Неизвестные на джипе въехали в здание и вынесли драгоценности.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Инцидент произошел в торговом центре "Биг" в ночь на понедельник, 25 сентября. Внедорожник грабители использовали для того, чтобы снести вход в магазин и "обчистить" его. Но заодно они ограбили еще несколько магазинов, забирая золото и технику.

Молодые люди, гуляющие в этом районе, стали очевидцами ограбления и попытались как-то остановить злоумышленников, между ними по итогу завязалась драка, но грабители сумели убежать с награбленным.

Охранники, дежурившие в торговом центре, прибежали на место преступления последними, от преступников на тот момент не осталось и следа. На место происшествия приехали сотрудники полиции, которые начали расследование.

Пока сложно оценить сумму ущерба, однако она составляет сотни тысяч шекелей, включая разруху, которую грабители оставили в магазинах.

"Курсор" писал ранее, что в Нагарии трое преступников проникли в ювелирный магазин и украли драгоценности, стоимостью 100 тысяч шекелей. Злоумышленники напали на владелицу магазина, когда она пыталась его закрыть.

Еще мы писали, что в одном из старых кварталов Беэр-Шевы произошло жестокое ограбление. Неизвестные в масках проникли в дом мужчины, избили его и украли 10 тысяч шекелей.

Напомним, что сотрудники полиции задержали трех мошенников, укравших у израильтян сотни тысяч шекелей.