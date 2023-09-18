Полиция задержала трех мошенников, укравших у израильтян сотни тысяч шекелей

Злоумышленник в ближайшее время предстанут перед судом.

Полиция Центрального округа успешно раскрыла серьезное дело о мошенничестве, которое привело к аресту трех подозреваемых, включая заключенного. Подозреваемые были обвинены по результатам проведенного расследования.

Об этом сообщает "Детали".

По данным следствия, подозреваемые использовали обманные приемы, выдавая себя за представителей телекоммуникационной компании, чтобы получить данные кредитных карт у пожилых людей.

Расследование началось примерно месяц назад после получения информации от кредитных компаний о подозрительных операциях с кредитными картами, осуществленных без согласия и знания владельцев, в основном среди пожилых людей, на сумму в сотни тысяч шекелей.

С помощью технических средств следователи смогли отыскать и арестовать трех подозреваемых - заключенного, находящегося в тюрьме на юге страны, его брата, жителя Ашкелона (20 лет) и жителя Рамле. Подозреваемые были заключены под стражу после допроса, и их содержание под стражей периодически продлевалось в суде.

Согласно обвинению, подозреваемые звонили по телефону и выдавали себя за сотрудников известной телекоммуникационной компании, аргументируя необходимость обновления платежных данных клиентов.

Мошенники организовывали конференц-связи с жертвами, используя голосовой маршрутизатор телекоммуникационной компании, чтобы создать иллюзию, что они являются представителями компании.

Получив данные кредитных карт от жертв обманным путем, подозреваемые использовали их для покупки электроники, электроприборов и мобильных телефонов на сумму в сотни тысяч шекелей.

Ранее израильтян предупредили о новой схеме мошенников.