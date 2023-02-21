Неизвестные в масках разгромили кафе на севере Израиля

В прошлые выходные в Авдаде неизвестные мужчины ворвались в помещение кафе «Арома» и разгромили его, нанеся серьезный материальный ущерб филиалу.

Заведение находится на заправочной станции и его часто посещают туристы.

На данный момент основная версия следствия — конфликт на фоне сбора «спонсорских взносов» с бизнеса. В социальных сетях распространено видео, на котором двое мужчин буйствуют в кафе.

תיעוד: רעולי פנים ניפצו והשחיתו הלילה סניף של ארומה בתחנת הדלק עבדת בנגב. במשטרה בודקים אם מדובר בנקמה על רקע אי-תשלום פרוטקשן @Itsik_zuarets pic.twitter.com/jG6B8bCASD — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2023

Информация о задержании подозреваемых не поступала.

«Курсор» писал ранее, что в крупном торговом центре «Гранд Каньон» в Хайфе со скандалом закрыли один из филиалов «Кафе-Кафе». Инспекторы обнаружили в заведении во время проверки тараканов, грязь и плесень. Распоряжение о закрытии филиала кофейни издало министерство здравоохранения.

Еще мы писали, что один из известнейших ресторанов Тель-Авива «Гуча», расположенный на улице Дизенгоф, подвергся нападению группы вандалов. Неизвестные лица расписали окна и двери заведения оскорбительными надписями, гласящими, что это «нечистое» место, которое завоняло весь район.

Напомним, что МИД Франции опубликовало список 1000 лучших ресторанов мира La Liste. В этом году в рейтинге значатся десять ресторанов израильских шеф-поваров.