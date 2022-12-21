В Хайфе из-за антисанитарии закрыли популярное сетевое кафе

На кухне во время проверки были обнаружены десятки живых тараканов.

В крупном торговом центре «Гранд Каньон» в Хайфе со скандалом закрыли один из филиалов «Кафе-Кафе». Инспекторы обнаружили в заведении во время проверки тараканов, грязь и плесень.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Распоряжение о закрытии филиала кофейни издало Министерство здравоохранения. В отчете инспекторы указали, что кухня заведения находилась в очень плохих санитарных условиях и приготовление пищи в таком помещении представляет непосредственную угрозу для здоровья посетителей. В частности, на кухне обнаружили десятков живых тараканов.

Также продукты в холодильнике хранились неправильным образом, а это могло привести к перекрестному заражению пищи патогенными микроорганизмами.

«Курсор» писал ранее, что в Раанане зафиксирована вспышка пищевого отравления в учреждении Дрор. В отчете минздрава указано, что 36 из 100 проживающих в приюте Дрор в Кфар Сабе страдали от диареи, а у троих из них наблюдается высокая температура.

Еще мы писали, что четверо взрослых и 13 детей разного возраста из разных семей, встретившихся накануне за совместной трапезой в Бейт-Шемеше, были направлены в больницы в Иерусалиме с симптомами, вызывающими подозрение на пищевое отравление.

Напомним, полиция задержала жительницу Хайфы по подозрению в попытке отравить своего супруга — врача одного из отделений больницы «Бней Цион».